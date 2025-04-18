Firari Hükümlü Gediz'de Yakalandı

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 9 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü F.M, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve 'Birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma' suçlarından aranan firari F.M., Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen F.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.