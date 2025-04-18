ABD'den vatandaşlarına 'Suriye' uyarısı: Terör saldırısı olabilir, hemen çıkın

ABD'den korkutan "Suriye" uyarısı: Hemen ülkeden çıkın
Bakan Yusuf Tekin: Özgür Özel benim gözümde karakter olmaktan çıktı

Özgür Özel'in "kazma" çıkışına Bakan Tekin'den zehir zemberek yanıt
Trump, iki lidere hakaretler yağdırdı: Siz aptalsınız, budalasınız, berbat insanlarsınız

"Siz aptalsınız, budalasınız, berbat insanlarsınız"
İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı

15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı belli oldu

Firari Hükümlü Gediz'de Yakalandı

Firari Hükümlü Gediz'de Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 9 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü F.M, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 9 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü F.M, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve 'Birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma' suçlarından aranan firari F.M., Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen F.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.