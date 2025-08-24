Firari Hükümlü Gaziantep'te Yakalandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü D.K, yapılan operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, firari hükümlü D.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Saklandığı adreste operasyonla yakalanan D.K, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
