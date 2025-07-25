Firari Hükümlü Gaziantep'te Yakalandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hakkında 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.Ö. yakalandı. Jandarma, saklandığı adreste yaptığı operasyonla hükümlüyü ele geçirdi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "kasten öldürme" suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Y.Ö'yü ilçede saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel