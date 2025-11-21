Firari Hükümlü Eskişehir'de Yakalandı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan G.Y., polisin takibi sonucu yakalandı. Alkollü olduğu tespit edilen G.Y., kaçarken polis aracına zarar verdi.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı yunus timleri Emek Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir aracı takibe aldı.
Polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan araç, Alanönü Mahallesi'nde durduruldu.
Araçta içindeki G.Y'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasının olduğu tespit edildi.
Yasaklı madde ele geçirilen araçta yakalanan G.Y'nin alkollü olduğu belirlendi.
Kaçarken polis aracına da zarar veren, bir polisin elini zedeleyen firarinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel