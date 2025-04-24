Firari Hükümlü Edremit'te Yakalandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 'birden fazla kişinin kasten öldürülmesi' suçundan hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 77 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. isimli firari hükümlü, yapılan operasyonla yakalandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 77 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Edremit İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ağrı adli makamlarınca "birden fazla kişinin kasten öldürülmesi" suçundan 2018 yılından bu yana aranan ve hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 77 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.K'nin Edremit ilçesinde saklandığını tespit etti.
Ekiplerin belirlenen adrese gerçekleştirdiği operasyonla firari hükümlü M.K. yakalandı.
M.K, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel