Firari Hükümlü Edremit'te Yakalandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde hakkında kesinleşmiş 36 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari bir hükümlü, emniyetin yaptığı çalışmalarda yakalandı ve T Tipi Burhaniye Cezaevine teslim edildi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde haklında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü'nün kent genelinde yapılan istihbarat çalışmaları hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 36 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 1 kişinin ilçede saklandığı belirlendi.
Yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından T Tipi Burhaniye Cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel