Firari Hükümlü Edirne'de Yakalandı

Güncelleme:
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde firari hükümlü M.G, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. 'Hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan M.G, köyde yapılan operasyonda ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari hükümlü M.G'nin Kurtbey köyüne geleceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler köyde yaptığı çalışmada "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.G'yi yakaladı.

Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
