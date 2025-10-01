Firari Hükümlü Edirne'de Yakalandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde firari hükümlü M.G, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. 'Hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan M.G, köyde yapılan operasyonda ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari hükümlü M.G'nin Kurtbey köyüne geleceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler köyde yaptığı çalışmada "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.G'yi yakaladı.
Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel