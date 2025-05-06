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Firari Hükümlü Düğünde Saz Çalarken Yakalandı

Firari Hükümlü Düğünde Saz Çalarken Yakalandı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, cezaevinden firar eden E.A. isimli hükümlü, bir düğün salonunda saz çalarken jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından yeniden cezaevine gönderildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, cezaevinden firar eden hükümlü, bir düğünde saz çalarken yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekipler, bu kapsamda "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi E.A'yı bir düğün salonunda saz çalarken yakaladı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
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