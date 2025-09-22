Firari Hükümlü Dolabın İçindeki Gizli Bölmede Yakalandı

KARABÜK'te 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.Y., dolabın içindeki gizli bölmede yakalandı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 'Güveni kötüye kullanma', 'Birden fazla kişi ile tehdit' ve 'Silahla tehdit' suçlarından toplam 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y.'nin evine operasyon düzenledi. Firari hükümlü A.Y., ahşap bir dolabın içine yapılmış gizli bölmede yakalandı. Gözaltına alınan A.Y., adli işlemlerinin ardından tutuklandı.