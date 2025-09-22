Haberler

Firari Hükümlü Dolabın İçindeki Gizli Bölmede Yakalandı

Firari Hükümlü Dolabın İçindeki Gizli Bölmede Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y., düzenlenen operasyonda evindeki dolabın gizli bölümünde yakalanarak tutuklandı.

KARABÜK'te 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.Y., dolabın içindeki gizli bölmede yakalandı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 'Güveni kötüye kullanma', 'Birden fazla kişi ile tehdit' ve 'Silahla tehdit' suçlarından toplam 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y.'nin evine operasyon düzenledi. Firari hükümlü A.Y., ahşap bir dolabın içine yapılmış gizli bölmede yakalandı. Gözaltına alınan A.Y., adli işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Marketten mide bulandıran görüntüler

Marketten mide bulandıran görüntüler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü sunucu, uçuş eğitimi sırasında düşen uçakta can verdi

Ünlü sunucu, uçuş eğitimi sırasında düşen uçakta can verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.