Firari hükümlü derin dondurucuda yakalandı Güncel Haberler Kayseri'de, hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı derin dondurucuda yakalandı. Kayseri'de, hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı derin dondurucuda yakalandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hırsızlığı", "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "alkollü araç kullanmak" suçlarından 3 yıl kesinleşmiş hapis ile 3 bin 750 lira para cezası bulunan D.U'nun Mimarsinan Mahallesi'nde saklandığı eve operasyon düzenledi.Operasyonda, D.U. çalışır vaziyetteki derin dondurucuda saklanırken yakalandı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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