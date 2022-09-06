CİNAYET HÜKÜMLÜSÜ, YAKININI CEZAEVİNDE ZİYARETE GİDİNCE YAKALANDI

İstanbul'da karıştığı cinayet olayı sebebiyle hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis kararı bulunan Emin Arslan(41), Bolu'da, bir yakınını ziyaret için gittiği cezaevinde yakalandı.

İstanbul'da karıştığı cinayet olayı sebebiyle hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis kararı bulunan Emin Arslan(41), Bolu'da, bir yakınını ziyaret için gittiği cezaevinde yakalandı.

İstanbul Bakırköy'de geçen yıl bir cinayet olayına karışan Emin Arslan hakkında Bakirköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, 25 Ağustos'ta 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezası kararı verildi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Arslan, Bolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde yatan yakını G.A.'yı ziyarete geldi. Cezaevi girişinde yapılan kimlik kontrolünde yakalama kararı olduğu belirlenen Emin Arslan gözaltına alındı. Arslan, sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürülürken, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "25 kişi öldürdüm, 20 kişi daha öldüreceğim" diyerek güldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Emin Arslan, cezaevine gönderildi.