Firari Hükümlü Bursa'da Yakalandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Şehabettin Paşa Mahallesi Altıparmak Caddesi'nde durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurdu.
Ekiplerce UYAP sorgulaması yapılan Ü.A'nın çeşitli suçlardan arandığı ve hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Hükümlü Çarşı Polis Merkezi Amirliğindeki işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.
Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel