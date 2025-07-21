Firari Hükümlü Bursa'da Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Şehabettin Paşa Mahallesi Altıparmak Caddesi'nde durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurdu.

Ekiplerce UYAP sorgulaması yapılan Ü.A'nın çeşitli suçlardan arandığı ve hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Hükümlü Çarşı Polis Merkezi Amirliğindeki işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel
Süveyda'da çatışan Arap lider yeni hedefi verdi: Kamışlı'yı temizleyeceğiz

Süveyda'da çatışan Arap lider yeni hedefi verdi: Temizleyeceğiz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık Dzeko! Yeni takımındaki ilk maçında attığı golü görmeniz lazım

Fenerbahçe veda bile etmemişti! Yeni takımındaki ilk maçında gol attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.