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Firari Hükümlü Burhaniye'de Yakalandı

Firari Hükümlü Burhaniye'de Yakalandı
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, çeşitli suçlardan kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü S.Ç., polis operasyonuyla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda "kasten yaralama" ve "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçlarından aranan bir şüphelinin kentte saklandığı belirlendi.

Hükümlü S.Ç'nin saklandığı adrese polis, operasyon düzenledi.

Yakalanan hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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