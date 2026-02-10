Bolu'da firari hükümlü yakalandı

Bolu'da hakkında 18 yıl 1 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekipler, "adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 18 yıl 1 ay 3 gün hapis cezası olan ve açık cezaevinden firar eden hükümlüyü kentte yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.