Batman'da 16 yıl hapisle aranan firari depoda yakalandı

Batman'da uyuşturucu suçundan 16 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü M.C., JASAT ekipleri tarafından saklandığı bodrum katındaki depoda yakalandı ve tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca 10 Şubat 2025'te merkezde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, JASAT ekipleri M.C.'nin izini sürdü. Yakalanmamak için bir binanın bodrum katındaki depo bölümünde saklandığı belirlenen M.C., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA

