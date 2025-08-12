Firari Hükümlü Bingöl'de Yakalandı

Bingöl'de hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Karlıova Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri ile Kalencik Jandarma Karakol Komutanlığı, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında kasten öldürme suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.