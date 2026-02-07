Haberler

Bilecik'te firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Bilecik'te, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ç. yakalandı. Jandarma, firari hükümlüyü Gülümbe köyü mevkisinde ele geçirdi.

Bilecik'te, 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanması yönelik yaptığı uygulamada Gülümbe köyü mevkisinde "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ç'yi (50) yakaladı.

Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
