Bilecik'te firari hükümlü yakalandı
Bilecik'te, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ç. yakalandı. Jandarma, firari hükümlüyü Gülümbe köyü mevkisinde ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanması yönelik yaptığı uygulamada Gülümbe köyü mevkisinde "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ç'yi (50) yakaladı.
Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel