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Firari Hükümlü Baza Altında Yakalandı

Firari Hükümlü Baza Altında Yakalandı
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, hırsızlık suçundan 9 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü F.Ö. saklandığı bazanın altında yakalandı. Operasyon sonrası hükümlü cezaevine teslim edildi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde firari hükümlü saklandığı bazanın altında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan 9 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü F.Ö'nün ilçede saklandığı bilgisine ulaştı.

Babaeski Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, hükümlünün bulunduğu eve operasyon düzenlendi.

Ekipler, hükümlüyü saklandığını bazanın altında yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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