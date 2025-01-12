Firari Hükümlü Baza Altında Yakalandı
Amasya'nın Taşova ilçesinde, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.G, operasyon sonucu saklandığı bazanın altında yakalanarak cezaevine gönderildi.
Amasya'nın Taşova ilçesinde hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, bazanın altında yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda, hakkında "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan E.G'nin Taşova ilçesinde bir evde saklandığı bilgisine ulaşıldı.
Eve operasyon düzenleyen ekipler, firari hükümlüyü saklandığı bazanın altında yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.