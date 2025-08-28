Firari Hükümlü Balıkesir'de Yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, hakkında 19 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İzmir Adli Makamlarınca "kasten yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarından aranan Y.Ö'nün bir adreste saklandığını tespit etti.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, firari hükümlüyü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Y.Ö, cezaevine teslim edildi.