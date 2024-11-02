Firari Hükümlü Bafra'da Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kuşluğan Karakol Komutanlığı ve Bafra JASAT ekipleri, firari hükümlüleri yakalamak için çalışma yürüttü.

Bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda, "nitelikli yağma" ve "basit yaralama" suçlarından hakkında kesinleşmiş 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.T'yi (23) Ozan Mahallesi'nde saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.