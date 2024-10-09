Firari Hükümlü Bafra'da Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 9 yıl 6 ay 12 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, "mermi bulundurma veya taşıma, reşit olmayanla cinsel ilişki, büyük veya küçükbaş hayvan hırsızlığı, silahla tehdit ve cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından hakkında kesinleşmiş 9 yıl 6 ay 12 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü C.A. (33) saklandığı adreste yakalandı.

Emniyetteki işlemleri sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan hükümlü, cezası yüzüne okunduktan sonra cezaevine gönderildi.