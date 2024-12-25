Firari Hükümlü Atakum'da Yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde, hakkında 7 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ö. jandarma tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde hakkında 7 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına çalışmaları sırasında, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma suçlarından 7 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ö'yü (18) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel