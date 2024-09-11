Firari hükümlü Antalya'da yakalandı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, "tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede aranan kişilerin yakalanması için çalışmalar gerçekleştirildi. Çalışmada, "tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Y'nin ilçede olduğu belirlendi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.