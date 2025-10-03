Haberler

Firari Hükümlü Afyonkarahisar'da Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da 47 yıl 11 ay 25 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü Ö.A., jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da hakkında 47 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, yağma suçundan 47 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.A'yı Esentepe Mahallesi'nde yakaladı.

Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
Hamas Trump'a yanıtını iletti: Tüm esirlerin serbest bırakılmasını kabul ediyoruz

Dünyanın beklediği haber geldi! Hamas Trump'a yanıtını iletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomotiv devi 19 binden fazla aracını yangın riski nedeniyle geri çağırdı

Otomotiv devi binlerce aracını apar topar geri çağırdı
Yeni doğan kuzuyu gören üreticinin ağzı açık kaldı

Yeni doğan kuzuyu gören üreticinin ağzı açık kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.