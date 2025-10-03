Firari Hükümlü Afyonkarahisar'da Yakalandı
Afyonkarahisar'da 47 yıl 11 ay 25 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü Ö.A., jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, yağma suçundan 47 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.A'yı Esentepe Mahallesi'nde yakaladı.
Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel