Firari Hükümlü Afyonkarahisar'da Yakalandı
Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, hakkında 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.E.G'yi yakaladı. Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Afyonkarahisar'da aranması olan firari hükümlü yakalandı.
Jandarma ekipleri, kent merkezinde aranması olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, hakkında cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Y.E.G'yi yakaladı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.