Firari Hükümlü Adıyaman'da Yakalandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan 24 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.Ö. yakalandı. Jandarma ekipleri, kırsalda yürüttükleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde hakkında 24 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 24 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö'yü yakaladı.
S.Ö, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel