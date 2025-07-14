Firari Hükümlü Adıyaman'da Yakalandı
Adıyaman'da, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G., emniyetin düzenlediği operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Adıyaman'da hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, çeşitli suçlardan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G'yi yakaladı.
M.G, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel