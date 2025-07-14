Firari Hükümlü Adıyaman'da Yakalandı

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Adıyaman'da, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G., emniyetin düzenlediği operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Adıyaman'da hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, çeşitli suçlardan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G'yi yakaladı.

M.G, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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