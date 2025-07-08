Firari Hükümlü Adıyaman'da Yakalandı

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Adıyaman'da, uyuşturucu ticareti suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü G.B. jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Adıyaman'da hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 10 yıl 9 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.B'yi yakaladı.

G.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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