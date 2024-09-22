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Firari Hükümlü Adıyaman'da Yakalandı

Firari Hükümlü Adıyaman'da Yakalandı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde, hakkında 13 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Uyuşturucu suçundan aranan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde hakkında 13 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, ilçede durumundan şüphelendikleri E.B'yi durdurdu.

Şüphelinin Genel Bilgi Toplama sorgusunu yapan ekipler, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 13 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.

E.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel

Jandarma Güvenlik 3-sayfa Güncel Besni Suç

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