Firari Hükümlü Adıyaman'da Yakalandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde 13 yıl 11 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde 13 yıl 11 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçundan hakkında 13 yıl 11 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K'nin saklandığı adresi belirledi.
Hükümlü, ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalandı.
O.K. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.