Firari Hükümlü Adana'da Yakalandı
Adana'da, konuttan silahla yağma suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Adana'da hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "konuttan silahla yağma" suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.A'nın, Kozan ilçesinde olduğunu belirledi.
Saklandığı adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
