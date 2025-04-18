Firari Hükümlü Adana'da Yakalandı
Adana'da, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Hasan Ö, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Adana'da hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Sarıçam Mahallesi 2642 Sokak'ta Hasan Ö'yü şüphe üzerine durdurdu.
Ekipler, Hasan Ö'nün "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını belirledi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel