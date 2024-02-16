Firari Hükümlü Adana'da Yakalandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 30 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 30 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pınar Mahallesi'ndeki bir iş yerinden çıkan Cumali S'yi şüphe üzerine durdurdu.
Üzerinde kimlik olmadığını söyleyen Cumali S, polis ekiplerine T.C. kimlik numarası verdi.
Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünde kimlik numarası verilen kişiyle fotoğrafı benzemeyen Cumali S'ye, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde parmak izi karşılaştırması yapıldı.
Burada, kardeşi F.S'nin kimlik numarasını verdiği belirlenen Cumali S'nin 30 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.