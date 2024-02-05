Firari Hükümlü Adana'da Yakalandı
Adana'nın Kozan ilçesinde, 14 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Yakalanan hükümlünün üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 5 gram esrar ele geçirildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde, 14 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 14 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K'nin, Yeniköy Mahallesi'nde saklandığını belirledi.
Operasyonla yakalanan hükümlünün üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 5 gram esrar ele geçirildi.
O.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.