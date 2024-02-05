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Firari Hükümlü Adana'da Yakalandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde, 14 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Yakalanan hükümlünün üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 5 gram esrar ele geçirildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde, 14 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 14 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K'nin, Yeniköy Mahallesi'nde saklandığını belirledi.

Operasyonla yakalanan hükümlünün üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 5 gram esrar ele geçirildi.

O.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kozan Adana Güvenlik Ceza Adliye Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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