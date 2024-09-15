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Firari Hükümlü 4 Metreden Düştü, Ayağı Kırıldı

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 13 farklı suçtan 33 yıl 6 ay hapis cezası bulunan D.T., polis operasyonundan kaçarken 4 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Tedavi altına alınan şüphelinin cezaevine gönderileceği belirtildi.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde 13 farklı suçtan hakkında 33 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü D.T. (43), polisten kaçtığı sırada 4 metre yüksekten düşünce ayağı kırıldı.

Bismil ilçesinde 13 farklı suçtan toplamda 33 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü D.T.'nin yakalanması için çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Tekel Mahallesi'nde bulunan adresine operasyon düzenlendi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli, yan binaya atlamaya çalıştığı sırada 4 metre yüksekten düşerek yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şüphelinin, sol ayağının kırıldığı belirlendi. Şüphelinin, tedavisinin ardından cezaevine gönderileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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