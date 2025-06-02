Firari Hükümlü 12 Yıl Süresince Çobanlık Yaparak Gizlendi

Firari Hükümlü 12 Yıl Süresince Çobanlık Yaparak Gizlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun İl Jandarma Komutanlığı, 18 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü C.A.'yı Ordu'da yakaladı. 2013 yılından beri firar eden C.A.'nın her yıl farklı illerde çobanlık yaparak kendini gizlediği öğrenildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yakalanmamak için her yıl farklı illerde çobanlık yapan 18 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlüyü Ordu'da yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Bursa'da "kasten öldürme ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 18 yıl hapis cezası bulunan ve 2013 yılından itibaren firari olan C.A'nın (52) yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu C.A. Ordu'da yakalandı.

C.A'nın 12 yıldır yakalanmamak için her yıl farklı ilde çobanlık yaparak kendini gizlediği ortaya çıktı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından Ordu Ünye Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uçak sonunda İstanbul'a iniyor! Süper Lig'e hoş geldin Paul Pogba

Uçak sonunda İstanbul'a iniyor! Süper Lig'e hoş geldin Paul Pogba
Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor
Ozan Akbaba ailesi için Mardin'e yerleşiyor

Ünlü oyuncudan radikal karar! İstanbul'u terk ediyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Sofraların vazgeçilmezi böyle taşındı, ekipler hemen imha etti

Sofraların vazgeçilmezi böyle taşındı, ekipler hemen imha etti
75 bini aşkın kaçak hacı adayı geri gönderildi

Hacca giden 75 bin kişi geri gönderildi
Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali

Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali
Koyun otlatırken öğrendiği zanaat hayatını değiştirdi! Tekini 6 bin 500 liraya satıyor

Koyun otlatırken öğrendiği zanaat hayatını değiştirdi
Türk futbol tarihinde benzeri olmayan sözleşme! İşte Osimhen'in Galatasaray'dan istediği para

Galatasaray'da kalmak için servet istiyor
Okan Buruk'un istemediği futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor

Kovar gibi gönderdiği futbolcu geri dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.