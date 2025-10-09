Haberler

Firari Hırsızlık Şüphelisi Osmaniye'de Yakalandı

Osmaniye polisi, 8 yıldır firari olan ve hakkında 15 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hırsızlık şüphelisi Aysun D.'yi yakaladı. Operasyonda, aynı suçtan başka bir kadının da gözaltına alındığı bildirildi.

OSMANİYE polisi, 8 yıldır firari olan ve hakkında 15 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık şüphelisini yakaladı. Operasyonda, aynı suçtan 8 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir kadın daha gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 8 yıldır firari olan Aysun D.'nin kente geleceği yönünde bilgiye ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, uzun süredir sahte kimlik kullanarak ve sürekli il değiştirerek güvenlik güçlerinden kaçtığı belirlenen Aysun D.'nin İstanbul'dan araç değiştirerek ve gözcü araç eşliğinde Osmaniye'ye geldiği tespit edildi. Toprakkale girişinde yolu kontrol eden gözcü araçla birlikte kente giriş yaptığı belirlenen şüpheli, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları üzerinden takibe alındı. Bir süre izlenen şüpheli Aysun D., kaldığı adrese özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyon sonucu yakalandı. Aynı adreste bulunan ve kaçmaya çalışırken yakalanan Özge U. isimli kadının da aynı suçtan 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan iki hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Toprakkale T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

