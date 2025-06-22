Firari Hırsızlık Hükümlüsü Hastanede Kaçmaya Çalışırken Vuruldu

Firari Hırsızlık Hükümlüsü Hastanede Kaçmaya Çalışırken Vuruldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, sağlık raporu için hastaneye götürülen firari hırsızlık hükümlüsü, polis memurunu iterek kaçmaya çalışırken bacağından vurularak durduruldu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yakalanan firari hırsızlık hükümlüsü, sağlık raporu için götürüldüğü hastanede polisi iterek kaçmaya çalıştığı sırada bacağından vurularak durduruldu.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 yaşındaki D.B'yi saklandığı adreste yakaladı.

Adliyedeki işlemleri tamamlanan ve cezaevine teslim edilmeden önce sağlık raporu almak için Çarşamba Devlet Hastanesine götürülen D.B, kelepçeli olarak polis aracından indirildiği sırada yanındaki memuru iterek kaçmaya başladı.

Polis ekiplerinin "Dur" ihtarına ve uyarı atışlarına rağmen kaçmaya devam eden ve hastanenin yanındaki fındık bahçesine giren D.B, polis memuru tarafından bacağından vurularak yakalandı.

Olay yerinde polis ekiplerince bacağına tampon uygulanan ve Çarşamba Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan hükümlü, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
ABD'nin İran'a saldırıları sonrası BM'den acil toplantı kararı

ABD saldırısı sonrası BM'den kritik hamle!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev: Birçok ülke İran'a nükleer başlık tedarik etmeye hazır

Eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev: Birçok ülke İran'a nükleer başlık tedarik etmeye hazır
Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS'ye yetişmek isteyen babaya büyük şok

Yırtık kıyafetiyle kızını sınava sokmaya çalışan babaya büyük şok
Galatasaray yeni Muslera'sını Premier Lig'de buldu

Cimbom yeni Muslera'sını Premier Lig'de buldu! İşte o yıldız eldiven
Metrobüste pes dedirten görüntü

Sözün bittiği yer! Yorum sizin
Bahreyn, kamu kurumlarında uzaktan çalışma sistemine geçti

ABD'nin saldırısının ardından uzaktan çalışmaya geçtiler
Konu: Akaryakıt fiyatları! Türk vatandaşı, İran'da gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü

Türk vatandaşı, İran'da gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı

Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.