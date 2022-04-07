Eskişehir'de firari hırsızlık hükümlüsü yakalandı
AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de, hırsızlık suçundan hapse mahkum edilen firari hükümlü yakalandı.
TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, hırsızlık suçundan hapse mahkum edilen firari hükümlü yakalandı.
Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "hırsızlık ve kasten yaralama suçundan 2 dosyadan aranma kararı olan Barış T'yi kent merkezinde gözaltına aldı.
Hakkında 20 yıl 10 ay 25 gün hapis cezası da bulunan Barış T'nin emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
AA / Emrah Yaşar - Güncel