Eskişehir'de firari hırsızlık hükümlüsü yakalandı - Haberler

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Eskişehir'de firari hırsızlık hükümlüsü yakalandı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de firari hırsızlık hükümlüsü yakalandı

Eskişehir'de, hırsızlık suçundan hapse mahkum edilen firari hükümlü yakalandı.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, hırsızlık suçundan hapse mahkum edilen firari hükümlü yakalandı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "hırsızlık ve kasten yaralama suçundan 2 dosyadan aranma kararı olan Barış T'yi kent merkezinde gözaltına aldı.

Hakkında 20 yıl 10 ay 25 gün hapis cezası da bulunan Barış T'nin emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Eskişehir, Hisarcık, Tepebaşı, Mahkum, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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