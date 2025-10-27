Firari FETÖ Üyesi Sivas'ta Yakalandı
Sivas'ta, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, emniyette işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Sivas'ta, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyesi olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi yakaladı.
Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel