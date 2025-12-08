Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Gaziantep'te hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü, yapılan operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Gaziantep'te hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, firari hükümlünün adresi tespit edildi.
Ekipler, belirlenen adrese yaptıkları operasyonda, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel