Firari Dolandırıcı Zonguldak'ta Yakalandı

ZONGULDAK'ta 'Dolandırıcılık' suçundan hükümlü olup, izinli çıktığı cezaevine geri dönmeyen Oğuzhan Kiraz (20), kentin en işlek caddesinde gezerken yakalandı.

'Dolandırıcılık' suçundan Zonguldak M Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlü Oğuzhan Kiraz, izinli çıktığı cezaevine geri dönmedi. Firari duruma düşen Kiraz'ın bulunması için çalışma başlatıldı. Kiraz, polis ekiplerinin teknik takibi sonucunda, bugün saat 14.30 sıralarında kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa Caddesi'nde gezerken yakalandı. Kiraz, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülmek üzere ekip otosuna bindirildiği sırada, "Annem ile gelerek teslim olacağım" dedi. Ekip aracına bindirilen Oğuzhan Kiraz, polis merkezine götürüldü.