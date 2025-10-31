Haberler

Firari Dolandırıcı İnegöl'de Yakalandı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde dolandırıcılık suçundan 21 yıl hapis cezası bulunan M.İ. (35) yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlüyü düzenledikleri operasyonla ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, hakkında "dolandırıcılık" suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.İ. (35) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
