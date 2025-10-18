Firari Cinsel Taciz Hükümlüsü Nurdağı'nda Yakalandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, hakkında 11 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü H.K. yol kontrolü sırasında yakalandı. Jandarma, şahsı adliyeye sevk etti.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TAG Otoyolu üzerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında hakkında 6 ayrı cinsel taciz suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K'yi yakaladı.
Hükümlü, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
