Haberler

Firari Cinsel Taciz Hükümlüsü Nurdağı'nda Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, hakkında 11 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü H.K. yol kontrolü sırasında yakalandı. Jandarma, şahsı adliyeye sevk etti.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TAG Otoyolu üzerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında hakkında 6 ayrı cinsel taciz suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K'yi yakaladı.

Hükümlü, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
YSK kararını verdi: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak

YSK acil toplantıda CHP il kongresiyle ilgili kararını verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftarlar heyecanlı! Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak

Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak
Gülben Ergen, ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi

Gülben Ergen ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi
'En iyi turizm köyleri' belli oldu! Türkiye'den 4 köy listede

Türkiye'den 4 köy "dünyanın en iyileri" arasında
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Taraftarlar heyecanlı! Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak

Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak
Havadaki uçağın kabininde yangın çıktı

Havadaki uçakta büyük panik! Kabini bir anda alevler sardı
Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı

Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı
'Öcalan için İmralı'ya gitmeye gerek yok' diyen Zekeriya Yapıcıoğlu, başka bir öneride bulundu

"İmralı'ya gitmeye gerek yok" deyip başka bir öneride bulu
Sırrı Sakık: Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygım sonsuzdur

O sözlerle Atatürk'ü mü hedef aldı? Sakık'tan ezber bozan çıkış
Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum

Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum
Asgari ücret için ilk kulis bilgisi! Psikolojik sınırın altında kalacak

Asgari ücret için ilk kulis bilgisi: Bu rakamı kesinlikle geçmeyecek
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda kavga: Seni sokağa çıkartırsam şerefsizim

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda kavga: Seni sokağa çıkartırsam...
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.