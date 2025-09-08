Firari Cinsel İstismar Suçlusu Salihli'de Yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinsel istismar ve izinsiz kenevir ekimi suçlarından 16 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari E.D'nin (28), Durasıllı Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

E.D, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.