Firari Cinsel İstismar Suçlusu Salihli'de Yakalandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde hakkında kesinleşmiş 16 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası bulunan E.D. isimli firari, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen bir operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinsel istismar ve izinsiz kenevir ekimi suçlarından 16 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari E.D'nin (28), Durasıllı Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.
Firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.
E.D, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.