Firari cinayet şüphelisi 17 yıl sonra yakalandı

Kartal'da 2006 yılında eski ortağı Tekin Aytar'ı öldürdükten sonra firar eden şüpheli Mehmet Ş.G., Kartal Eğitim Hastanesi önünde yakalandı. Şüpheli Mehmet Ş.G.'nin 1998 yılında Eşi, eşinin annesi ve eşinin kardeşini öldürdüğü için cezaevine girdiği, çıkarılan aftan faydalanarak serbest bırakıldığı belirtildi.

KARTAL'da 2006 yılında eski ortağı Tekin Aytar(40)'ı tabancayla vurarak öldürdükten sonra firar eden şüpheli Mehmet Ş.G.(66), Kartal Eğitim Hastanesi önünde yakalandı. Şüpheli Mehmet Ş.G.'nin 1998 yılında Eşi, eşinin annesi ve eşinin kardeşini öldürdüğü için cezaevine girdiği, çıkarılan aftan faydalanarak serbest bırakıldığı belirtildi.

Kartal, Cumhuriyet Mahallesinde 29 Mayıs 2006 tarihinde meydana gelen olayda kıraathane sahibi Tekin Aytar, eski ortağı Mehmet Ş.G. tarafından tabancayla vurularak öldürülmüştü. Polis tarafından yapılan soruşturmada Mehmet Ş.G.'nin olaydan bir yıl önce kıraathaneye ortak olduğu, ancak daha sonra ortaklıktan ayrılarak kendisi ayrı bir kıraathane açtığı tespit edilmişti. Olay günü eski ortağının dükkanına gelen şüphelinin Benim hakkımda ileri geri konuşuyormuşsun diyerek silahla ortağını vurarak kaçtığı belirlenmişti.

POLİS ŞÜPHELİYİ 17 YIL SONRA YAKALADI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri yıllardır firarda olan Mehmet Ş.G.'nin Kartal bölgesinde dolaştığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı. Bölgede yoğunlaştırılan ekipler kısa süre sonra şüpheli Mehmet Ş.G.'nin Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi önünde olduğunu belirlendi. Dün saat 11.30 sıralarında düzenlenen operasyonda Mehmet Ş.G. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

DAHA ÖNCE 3 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP AFLA TAHLİYE EDİLMİŞ

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli Mehmet Ş.G.'nin 1998 yılında eşi Nurcan Güneş(36), eşinin annesi Güldenur Kılıç(58) ile eşinin kardeşi İsmail Kılıç(37)'ı tabancayla vurarak öldürdüğü, polis tarafından yakalandığı ortaya çıktı. O tarihte cezaevine giren şüphelinin çıkarılan afla serbest bırakıldığı belirtildi. Serbest bırakıldıktan sonra cinayeti işleyen şüphelinin o tarihten bu yana firari olarak arandığı öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.