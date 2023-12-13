Üye Girişi
Haberler

Erzurum'da 1 çocuğu öldüren hükümlü Kırıkkale'de yakalandı

Güncelleme:
Abone Ol

ERZURUM'da, 1 çocuğu öldürdüğü gerekçesiyle hakkında 30 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 3 yıldır firari olan hükümlü S.A. (52), Kırıkkale'de yakalandı.

ERZURUM'da, 1 çocuğu öldürdüğü gerekçesiyle hakkında 30 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 3 yıldır firari olan hükümlü S.A. (52), Kırıkkale'de yakalandı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, Balışeyh İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 'Şehit Uzman Jandarma Serdar DAĞ-JASAT Mercek-2 Operasyonu' kapsamında, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. 2 yıl 11 ay 6 gündür firari olan hükümlü S.A.'nın Balışeyh ilçesi Kırlangıç köyüne geleceği tespit edildi. Firari S.A., düzenlenen operasyonla yakalandı. Erzurum'da, 'Çocuğu veya beden ve ruh sağlığı bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme' suçundan hakkında 30 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kırıkkale Balışeyh Erzurum Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASGARİ ÜCRET 2024'TE NE KADAR OLACAK? Asgari ücret 2024 2. toplantı ne zaman? Yeni asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, belli olacak? CAN ATALAY KARARI NE OLDU SON DAKİKA| AYM Can Atalay için ne karar verdi? Can Atalay karar kesinleşti mi? Andre Braugher öldü mü? Andre Braugher neden öldü, ölüm sebebi ne? AİLE HEKİMİNE RANDEVUSUZ GİDİLİR Mİ? Aile hekimi randevusuz rapor verir mi? İkinci el motosiklet satış şartları nedir? İkinci el motosiklet 6 ay ve 6 bin km şartı ve kuralı! Avrupa Ligi finali nerede 2024? UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 finali nerede oynanacak? MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 13 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 13 Aralık listesi! Bugün nerede deprem meydana geldi? Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler taburcu edildi mi, iyileşti mi? Çalışan emekliye 5000 lira ne zaman verilecek, başladı mı? Emekliye 5.000 TL ikramiye ne zaman yatacak? BİM aktüel ürünler kataloğu - 13 Aralık indirimleri ve fırsatları: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Gaddar konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Gaddar dizisi hangi yapım? Gaddar dizisi ilk bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaddar dizisi nerede yayınlanacak? Gaddar 1. Bölüm izle! Çalışma saatleri kısalacak mı? Mesai saatleri düşecek mi, kısalacak mı? Mesai saatleri 6 saate mi düşüyor? Vakıfbank maçı hangi kanalda? Vakıfbank - Sports Center Womens Club maçı saat kaçta, ne zaman?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title