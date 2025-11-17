Firari 12 Yıldır Saklandığı Evde Yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda 12 yıldır firar olan S.B'nin (48) Dicle Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı bilgisine ulaşan ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Hakkında çeşitli suçlardan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.B, yakalanarak Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.