Firari 12 Yıldır Saklandığı Evde Yakalandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, hakkında 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan S.B., Dicle Mahallesi'ndeki bir evde yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan firari, Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda 12 yıldır firar olan S.B'nin (48) Dicle Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı bilgisine ulaşan ekipler, adrese operasyon düzenledi.
Hakkında çeşitli suçlardan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.B, yakalanarak Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.