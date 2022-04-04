FİRARİ 12 FETÖ HÜKÜMLÜSÜ YAKALANIP, TUTUKLANDI - Haberler

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FİRARİ 12 FETÖ HÜKÜMLÜSÜ YAKALANIP, TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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DENİZLİ'de, FETÖ/PDY üyeliği suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalanıp, tutuklandı.

DENİZLİ'de, FETÖ/PDY üyeliği suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı. Önceki gün eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 12 kişiyi yakaladı. Polisteki işlemlerinin ardından 12 firari sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

FİRARİ 12 FETÖ HÜKÜMLÜSÜ YAKALANIP, TUTUKLANDI

FİRARİ 12 FETÖ HÜKÜMLÜSÜ YAKALANIP, TUTUKLANDI

FİRARİ 12 FETÖ HÜKÜMLÜSÜ YAKALANIP, TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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